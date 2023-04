Juventus - Napoli : les compositions sont tombées

La 31e journée de Serie A offre ce dimanche soir un sacré choc entre la Juventus et le Napoli. A domicile, la Vecchia Signora s’articule en 3-5-2 avec Wojciech Szczesny dans les cages derrière Danilo, Federico Gatti et Daniele Rugani. Les postes de pistons sont assurés par Juan Cuadrado et Filip Kostic. Dans l’entrejeu, on retrouve Fabio Miretti, Manuel Locatelli et Adrien Rabiot. Enfin, Arkadiusz Milik et Matías Soulé sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Napoli opte pour un 4-3-3 avec Alex Meret officiant comme dernier rempart. Devant lui, Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus et Mathias Olivera composent la défense. Stanislav Lobotka est placé en tant que sentinelle auprès d’André-Franck Zambo-Anguissa et Tanguy Ndombélé. Hirving Lozano et Khvicha Kvaratskhelia épaulent Victor Osimhen en attaque.

À lire

Naples domine mais la Juventus résiste !

Les compositions

Juventus : Szczesny - Danilo, Gatti, Rugani - Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Soulé

La suite après cette publicité

SSC Naples : Meret - Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera - Zambo-Anguissa, Lobotka, Ndombélé - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia