Barrages Mondial 2022, Maroc : le groupe pour le match face à la RDC

Le Maroc affrontera la République Démocratique du Congo à la fin du mois lors des barrages pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après avoir participé à l'édition 2018, les Marocains auront à coeur de se qualifier à nouveau pour la plus prestigieuse des compétitions.

Comme attendu, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui n'ont pas répondu présent à la convocation. Adel Taarabt, blessé avec le Benfica contre à l'Ajax, manque à l'appel. Cependant, les importants Hakimi, Boufal, ou encore Saïss sont bien présents, tout comme l'espoir du FC Barcelone, Ezzalzouli. (connu sous le nom de Ez Abde).

Gardiens : Bounou (FC Séville), El Kajoui (Hatayspor) , Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Défenseurs : Saïss (Wolverhampton), Aguerd (Rennes), Chakla (Oud-Heverlee Leuven), Mmaee (Ferencvaros), El Yamiq (Valladolid), Alakouch (Lausanne), Hakimi (PSG), Masina (Watford), Attiat Allah (Wydad Casablanca)

Milieux : Amrabat (Fiorentina), Fajr (Sivasspor), Jabrane (Wydad Casablanca), Louza (Watford), Amallah (Standard de Liège), Chair (Queens Park Rangers), Ounahi (Angers)

Attaquants : Boufal (Angers), Tissoudali (La Gantoise), Mmaee (Ferencvaros), Ezzalzouli (FC Barcelone), El Haddadi (Séville), En-Nesyri (Séville), El Kaabi (Hatayspor)

Your TEAM 🔥🔥🔥 Plenty of support for the Atlas Lions! Ready to fight for our #WorldCup ticket! #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #TeamMorocco pic.twitter.com/VGT7mXoTs0