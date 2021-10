Le Bayern Munich en état de choc

La suite après cette publicité

Décidément, plus aucun grand club n’échappe aux humiliations. Le Paris Saint-Germain avait sa remontada (6-1) en 2017, le FC Barcelone lui avait répondu en encaissant un 8-2 en Ligue des Champions en 2020 et Manchester United est venu s’ajouter à la liste récemment après sa débâcle à Old Trafford contre l’ennemi juré, Liverpool (5-0).

Eh bien, un peu contre toute attente, il faut être franc, le Bayern Munich a rejoint ce groupe. Hier, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, les hommes de Julian Nagelsmann ont pris l’une des plus grosses valises de leur histoire en s’inclinant sur le score incroyable de 5 buts à 0 face au Borussia Mönchengladbach ! Un scénario hallucinant, et ce, pour plusieurs raisons.

Jamais depuis 1994 le Bayern n’avait encaissé trois buts lors des vingt premières minutes de jeu. Ensuite, jamais le Bayern n’avait connu pareille humiliation en Coupe d’Allemagne depuis sa création en 1900. Enfin, le géant bavarois ne s’était plus incliné avec au moins cinq buts d’écart depuis 1978 ! Un an après sa piteuse élimination au même stade de la compétition par la modeste équipe de D2 allemande d’Holstein Kiel, le Bayern Munich a donc vécu un véritable traumatisme.

Les mots forts de Müller

« Je suis choqué. C'est inexplicable pour moi », a ainsi lâché le directeur sportif Hasan Salihamidzic. « Nous devons nous préparer à être traités avec méchanceté lors des prochains jours », a pour sa part commenté l’adjoint de Nageslmann, Dino Toppmöller. Chez les joueurs, peu ont souhaité s’exprimer. Le premier a été Joshua Kimmich au micro de Sky Allemagne. « Jamais nous n’avons eu le sentiment de maîtriser quoi que ce soit dans cette rencontre. Nous avons vécu l’une des pires soirées de ces dernières années. C’est incroyable. » Et que dire de la réaction de Thomas Müller ?

« Je n'ai jamais vu moi-même un tel échec collectif d'une équipe du Bayern dans un match aussi important, donc c'est un peu difficile à saisir », a-t-il déclaré, lui aussi au micro de Sky Allemagne, avant de lancer aux journalistes qu’ils sont prêts à encaisser une énorme vague de critiques. « Vous pouvez commencer par où vous voulez ! Nous n'avons aucun argument pour nous défendre. Vous pouvez tout dire, tout ce que vous voulez. Nous devons y faire face. Vous pouvez tout remettre en question aujourd'hui et vous aurez raison. Excepté Manu (Neuer), que nous avons laissé seul, c'était une performance catastrophique de la part de tous les joueurs qui ont joué aujourd'hui. » Quelques heures seulement après la présentation en grandes pompes du documentaire consacré au Bayern par Amazon, les sourires ont rapidement disparu en Bavière !