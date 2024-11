CdF : Lorient et le Red Star accèdent au 8e tour

Ce samedi, Lorient (L2) entamait sa campagne de Coupe de France face au Ruffiac Malestroit, club de Régional 2. Dans cette rencontre du 7e tour entre les deux clubs bretons, la logique a été respectée. Les Merlus se sont imposés (0-2) grâce à un doublé de Julien Laporte (27e et 68e). Les Lorientais d’Olivier Pantaloni connaîtront leur adversaire pour le prochain tour, ce dimanche, après le match entre Le Fief Gesté (D2) et l’US Monnaie (R1).

Dans le même temps, le Red Star (L2) se déplaçait dans le Nord pour affronter le CG Haubourdinois. Un match maîtrisé par les Franciliens qui ont largement battu les pensionnaires de Régional 3 (1-7), avec des réalisations signées Kemo Cisse (10e), Josue Escartin (30e), Ivan Botella (42e, 49e et 74e), Samuel Renel (70e) et Merwan Ifnaoui (88e). Au 8e tour de cette Coupe de France, Gregory Poirier et ses troupes affronteront le vainqueur de la rencontre opposant le RC Labourse (D1) et Bobigny (N2).