Un international portugais arrêté pour violences conjugales

Ruben Semedo a été arrêté par la police. L’ancien défenseur du Sporting Portugal et du FC Porto a été placé en détention provisoire, après le dépôt d’une plainte de sa compagne pour violences conjugales et séquestration. La victime «présentait plusieurs ecchymoses visibles» et des marques d’agression selon la presse portugaise. Le footballeur de 30 ans a été arrêté immédiatement et conduit dans un commissariat de Lisbonne. «Dans la nuit du 28 décembre, une femme de 30 ans a été victime d’agressions et de menaces de la part de son partenaire, puis a été retenue à la résidence du suspect pendant quelques heures jusqu’à ce qu’elle puisse se rendre à un poste de police de la PSP, où elle a porté plainte», indique un rapport des autorités.

Évolutant désormais à Al Khor SC, au Qatar, l’ex-international portugais (3 sélections) est bien connu des services de polices européens et traîne derrière lui un lourd passé judiciaire. Semedo avait déjà été arrêté en Espagne en 2018 pour tentative de meurtre, agression, menaces, possession illégale d’une arme et vol avec violence, puis arrêté en Grèce, en 2021 et 2022, pour des accusations de viol et de violence domestique.