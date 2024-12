Nasser Al-Khelaïfi gêné par le départ des dirigeants lyonnais avant la fin de PSG-OL

L’information n’a pas manqué de faire jaser. Avant la fin du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais (3-1), les dirigeants rhodaniens ont quitté les tribunes du Parc des Princes, lassés d’entendre des chants hostiles à leur encontre de la part des supporters parisiens. Ce soir, L’Équipe nous apprend toutefois que les Lyonnais ont également décidé de se lever et de partir après le déploiement de plusieurs banderoles par la tribune Auteuil, en référence aux agressions dont ont été victimes les fans rhodaniens avant la finale de la Coupe de France face au PSG.

En voyant la scène, Nasser Al-Khelaïfi aurait alors été gêné et affecté. Le président parisien est ensuite allé à leur rencontre quelques instants plus tard pour s’expliquer. «De toute façon, on ne voulait pas en faire toute une histoire, confie Prud’homme. C’était davantage de la gêne, mais ce n’est rien de grave. J’ai remercié Nasser pour l’accueil qu’il nous a réservé et on s’est séparés en très bons termes », a confié au journal Laurent Prud’homme, le DG de l’OL.

