Stade Rennais : le Real Madrid accélère pour Eduardo Camavinga

À seulement dix-sept ans, Eduardo Camavinga est déjà considéré comme l'un des joyaux de la couronne de la famille Pinault. Un statut si particulier conféré par les prestations convaincantes du jeune milieu de terrain avec le Stade Rennais. Cette saison, le natif de Miconje (Angola) a disputé vingt-cinq matchs en Ligue 1 avec le club breton, participant activement à la troisième place obtenue par les hommes de Julien Stéphan.

La suite après cette publicité

Pleinement épanoui dans le onze façonné par Stéphan, Camavinga a illuminé l'entrejeu rennais par sa flamboyance, son assurance, sa vision du jeu. Il n'en fallait pas plus pour éveiller l'intérêt des plus grandes écuries européennes et surtout du Real Madrid. Subjugué par la précocité du jeune homme et sa maturité sur le terrain, le club présidé par Florentino Perez ne lâche pas d'une semelle le prodige rennais.

Le Real Madrid va dégainer une offre pour Camavinga

Supervisé à plusieurs reprises, le principal protagoniste constitue la priorité estivale des Merengues et son profil a été validé en interne par Zinedine Zidane. Conscients de l'attrait madrilène pour leur jeune joueur, les dirigeants bretons demeurent inflexibles sur le sujet et ferment la porte à un départ d'Eduardo Camavinga cet été. La famille Pinault a également exprimé son souhait de voir l'international Espoirs poursuivre l'aventure en Bretagne la saison prochaine. Mais selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid se manifesterait avec insistance auprès de l'entourage du joueur et les discussions se seraient intensifiées entre les deux parties ces dernières heures.

À tel point que la Casa Blanca songerait à franchir une nouvelle étape dans ce dossier en formulant une offre officielle au Stade Rennais ! Intransigeantes sur le cas Camavinga, les hautes sphères bretonnes, via le président Nicolas Holveck, ont clamé à plusieurs reprises leur position sur ce sujet brûlant. Un départ du milieu de terrain cet été reste inenvisageable à leurs yeux alors que le Stade Rennais devrait découvrir la Ligue des Champions dans les prochaines semaines. Le Real Madrid parviendra-t-il à faire infléchir la direction rennaise ? Nul doute qu'une offre conséquente redistribuerait les cartes...