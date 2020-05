Rennes : le président Holveck calme le jeu pour M'Baye Niang et Eduardo Camavinga

Troisième de cette saison 2019-2020 de Ligue 1 avec l'arrêt prématuré du championnat par la Ligue de Football Professionnel, le Stade Rennais a de quoi sourire. Dans quelques mois, le club breton va en effet goûter à la Ligue des Champions, sauf si l'UEFA chamboule tout en supprimant la phase qualificative. Et avec la plus prestigieuse des coupes d'Europe en 2020-2021, les Rennais vont devoir garder un effectif garni pour jouer sur tous les tableaux. Mais depuis plusieurs semaines, les rumeurs de départ se multiplient pour deux éléments incontournables de l'équipe de Julien Stéphan : M'Baye Niang et Eduardo Camavinga.

Le premier nommé, auteur de 15 buts et 2 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, intéresserait l'Olympique de Marseille. L'attaquant sénégalais, lui, a multiplié les appels du pied envers le club phocéen récemment. Le second, qui a fait forte impression cette saison en 36 apparitions, s'est fait un nom et les écuries européennes l'ont rapidement eu dans leur viseur, notamment le Real Madrid qui aimerait le faire venir dans la capitale espagnole prochainement. Deux dossiers chauds à gérer donc pour le Stade Rennais mais le président du club a mis les choses au clair.

«On n'a reçu aucune offre pour Niang, il n’y a aucun contact»

Présent sur RTL ce samedi dans l'émission «On refait le match», Nicolas Holveck, nommé président du SRFC le 18 mars dernier, a d'abord fait un point sur M'Baye Niang et la rumeur Olympique de Marseille. « J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On n'a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact », a déclaré le patron de la formation rennaise sur les ondes de la radio. L'avenir du Lion de la Teranga (15 sélections, 4 buts), dont le contrat court jusqu'en 2023 avec Rennes, est donc encore un peu flou.

Concernant la pépite du club Eduardo Camavinga, qui a un contrat jusqu'en juin 2022 en Bretagne, le président Holveck a quasiment mis fin aux espoirs du Real Madrid en expliquant que le principal concerné allait rester encore au moins une saison : « pour Eduardo Camavinga, le projet est de continuer à progresser au Stade Rennais. La saison prochaine devrait être celle de la consécration à Rennes pour lui. (...) Très sincèrement : oui le projet la saison prochaine sera avec Eduardo. » Le message est donc passé.