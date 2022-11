LdC : les rivaux sur lesquels le PSG a le plus de chances de tomber

Bien que la première place de groupe n'ait pas été assurée par le PSG, il n'en demeure pas moins que le club de la capitale a validé son billet parmi les seize dernières équipes encore en compétition dans cette 68e édition de la Ligue des Champions. Les Parisiens attendent donc lundi pour connaître leur destin et surtout l'identité de leur futur adversaire, parmi une liste de noms tous plus prestigieux les uns que les autres.

On y retrouve ainsi le Bayern Munich, le Real Madrid, la SSC Napoli, Chelsea, Tottenham, le FC Porto et Manchester City. Selon les calculs du mathématicien Julien Guyon, le PSG a 19,46% de tirer le Bayern Munich au prochain tour, le plus fort taux de probabilité parmi les qualifiés, pour les Rouge et Bleu. Mais c'est cependant face à Naples que les hommes de Christophe Galtier ont le plus de chances de tomber (17,11%), les Munichois ayant pour leur part 37,12% de chances d'être confrontés à Liverpool. Quoiqu'il en soit, ce sera une grosse affiche qui attendra les Parisiens dès les huitièmes de finale.

Here are the EXACT #draw #probabilities for the round of 16 of the #ChampionsLeague. Bayern-Liverpool most likely matchup; Porto-PSG and Benfica-Brugge least likely pic.twitter.com/V5yB2SmPhq