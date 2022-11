LdC : le PSG s'impose dans la douleur face à la Juve

Déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG visait la 1ère place du groupe H ce soir lors de son déplacement sur la pelouse de la Juventus. Mieux encore, le club de la capitale maîtrisait son destin et pouvait se contenter du même résultat pour s'assurer la tête en vue du prochain tour. Au coup d'envoi, Galtier était tout de même privé de Neymar, suspendu, et de Kimpembe, blessé. C'est Carlos Soler qui prenait place aux côtés de Mbappé et Messi, tandis que Ruiz démarrait avec Vitinha et Verratti dans l'entrejeu. La soirée commençait fort pour le PSG. Certes, Locatelli allumait la première mèche (8e) mais c'est bien Kylian Mbappé qui faisait exploser la défense turinoise. L'attaquant se débarrassait de Gatti, puis éliminait Locatelli d'un crochet avant de loger sa frappe au ras du poteau de Szczęsny (0-1, 13e). Du grand art. Ce n'est pas tout de courir, il faut surtout savoir partir à point. La suite fut plus compliquée pour les Parisiens. Il y a d'abord eu cette seconde tentative de Locatelli (17e), puis la blessure de Fabian Ruiz, remplacé (21e) par un Renato Sanches assez décevant sur l'ensemble.

La Vieille Dame n'allait pas non plus se laisser croquer comme ça. Les absents (Vlahovic, Danilo, McKennie, Pogba, Paredes, De Sciglio, Bremer et Di Maria) changeaient radicalement son visage mais elle jouait aussi sa qualification en barrage de C3. Par deux fois déjà, Miretti avait fait parcourir un frisson dans la défense française (32e, 34e), avant de voir Bonucci égaliser sur cette remise intelligente de la tête de Cuadrado (1-1, 39e). Comme un avant-goût des difficultés affichées par le PSG en cette seconde partie de match. Paris souffrait déjà et n'a pas réussi à enrayer cette situation. Face à cette équipe bis de la Juve, Galtier et ses hommes ne trouvaient pas les clés pour se sortir de cette torpeur. Ils laissaient les Italiens, emmenés par un Rabiot entreprenant, faire le jeu, et même se montrer dangereux par moment, à défaut de se procurer des occasions. Seuls Mbappé (60e) et Ramos (66e) tentaient de réveiller les leurs. Ce sont surtout les changements qui ont fait la différence. Entré 48 secondes auparavant, Nuno Mendes redonnait un avantage définitif à son équipe sur un ballon dans l'espace donné par Mbappé (1-2, 69e). La peur n'a pas non plus fuit les joueurs de la capitale. L'entrée de Chiesa a fait mis en difficultés la défense, alors que Locatelli s'est vu refuser un but pour hors jeu (78e). Ce fut loin d'être convaincant mais le PSG devient le premier club français à s'imposer à Turin. Un lot de consolation bien maigre puisque dans le même temps, Benfica l'a très largement emporté 6-1 contre le Maccabi, s'adjugeant la première place de son groupe. Paris, 2e, aura fort à faire au printemps.

Le classement final du groupe H.