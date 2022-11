Vidéo : Nuno Mendes redonne l'avantage au PSG sur son premier ballon

À peine entré et déjà buteur. Remplaçant de Juan Bernat, Nuno Mendes n'aura eu besoin que de 48 secondes pour marquer, et redonner l'avantage au PSG contre la Juventus, 2-1, à un peu plus de 20 minutes du terme.

Le Portugais a profité d'un bon ballon dans l'espace de Mbappé pour prendre de vitesse Cuadrado, et battre Szczęsny d'un tir croisé imparable dans le petit filet. Quelle entrée !