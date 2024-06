Euro, EdF : le message vidéo de Kylian Mbappé avant le début de la compétition

Placée dans le groupe D de l’Euro 2024, l’équipe de France s’apprête à faire ses grands débuts dans la compétition face à l’Autriche, lundi soir. Avant ce premier choc, Kylian Mbappé a tenu à envoyer un message aux supporters français par le biais d’une vidéo publiée sur le compte X officiel de l’UEFA.

La suite après cette publicité

«Salut à tous les supporters français, on est arrivé en Allemagne, on espère que vous allez venir nombreux, on est prêts à faire quelque chose de grand», a notamment assuré le nouveau joueur du Real Madrid. Pour rappel, les Bleus défieront ensuite les Pays-Bas, vendredi, puis la Pologne, le 25 juin prochain.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-1 pour la France peut vous rapporter jusqu’à 646€.