Nice : Andy Delort répond aux critiques sur son départ du MHSC

Son départ n'a pas été digéré par les supporters du MHSC. Après avoir formé un duo redoutable avec Gaëtan Laborde, Andy Delort a décidé de quitter le club héraultais pour s'engager avec l'OGC Nice. Un choix pas forcément compris par les fans montpelliérains qui pour certains se sont montrés virulents. Présenté officiellement aux médias ce vendredi, l'international algérien est revenu sur certaines critiques qui l'ont affecté.

« Je comprends que les supporters de Montpellier aient été déçus. Après, il y a beaucoup de messages qui m'ont un peu vexé. C'est allé un peu plus loin que ce que je pensais. Dans les histoires d'amour, plus il y a de l'amour, plus il y a de la haine. (...) Mais je remercie Laurent Nicollin, qui est un président exceptionnel, que j'estime beaucoup, » a ainsi lâché le nouvel attaquant niçois. Reste à savoir comment se dérouleront les retrouvailles entre Delort et le public de la Mosson...