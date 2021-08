Le Real Madrid vise encore une recrue de choix à 0€ !

À l’heure où la majorité des clubs de la planète football traverse une grosse crise financière, les joueurs en fin de contrat sont devenus des espèces très recherchées. Cet été, c’est le Paris Saint-Germain qui s’est gavé en enrôlant Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Mais de l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid n’est pas en reste.

Les Merengues ont signé l’Autrichien David Alaba et restent plus que jamais bien placés pour réussir un coup d’éclat, à savoir attirer Kylian Mbappé dans leur filet d’ici un an. 2022 pourrait d’ailleurs être une année riche en opportunités. AS révèle en effet que l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait ne pas être le seul joueur libre à poser les pieds au Bernabéu.

Rüdiger fait mariner Chelsea

La Casa Blanca aimerait séduire le défenseur allemand de Chelsea Antonio Rüdiger (28 ans). Champion d’Europe en titre avec les Blues (et récent vainqueur de la Supercoupe d’Europe face à Villarreal), l’ancien pensionnaire de l’AS Roma est lié au club londonien jusqu’en 2022, mais il tarde à prolonger son bail. Dernièrement, la presse anglaise indiquait que l’intéressé préférait attendre de connaître toutes les options s’offrant à lui avant de trancher.

Prendre le leadership de la défense merengue pourrait donc être un joli défi à relever pour Rüdiger. Après les départs de Sergio Ramos (PSG) et de Raphaël Varane (Manchester United), le Real Madrid a tout simplement perdu sa charnière centrale titulaire. Eder Militão est bien là et Alaba peut dépanner dans l’axe, mais l’arrière-garde manque de tauliers. Suffisant pour convaincre l’Allemand d’attendre un an avant de revêtir la tunique blanche ?