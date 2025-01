Galatasaray tente le gros coup Leroy Sané !

Quel avenir pour Leroy Sané ? Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2025, l’international allemand (67 sélections, 14 buts) n’a toujours pas prolongé son contrat en Bavière et son futur reste plus que jamais incertain. Auteur de 19 apparitions pour 5 buts et 1 passe décisive, l’ailier de 28 ans ne convainc pas cette saison et plus globalement depuis son arrivée à l’été 2020. Inconstant, il ne sera d’ailleurs pas prolongé s’il n’améliore pas drastiquement son niveau de performance comme lui a annoncé le Rekordmeister. Une réalité qui ne manque pas d’attiser les convoitises…

La suite après cette publicité

Dans cette optique, Sky Germany annonçait dernièrement que Galatasaray, à la recherche de profils offensifs, était intéressé par le natif d’Essen, qui plus est au regard de la situation contractuelle de l’ancien joueur de Manchester City. Pour autant, le média précisait dans le même temps qu’il n’y avait, pour l’heure, aucune chance de voir le gaucher d’1m83 quitter Munich cet hiver. «Nous sommes en pourparlers. Je me sens bien à Munich. Je me sens vraiment à l’aise. Les discussions se passent très bien. Ma concentration est actuellement uniquement sur le Bayern», avait d’ailleurs récemment assuré l’intéressé.

C’est le flou total !

Pour autant, si Sané décidait finalement de quitter le Bayern Munich et/ou que les négociations autour d’une prolongation venaient à échouer, la direction jaune et rouge ne se privera pas pour accélérer les démarches. Dernièrement, plusieurs sources allemandes indiquaient, à ce titre, que Sané se dirigeait plutôt vers un départ alors que la possibilité de le voir prolonger avec une baisse de ses émoluments était la précédente tendance. De quoi donner espoir à Galatasaray.

La suite après cette publicité

Ce samedi, dans son édition, Mundo Deportivo confirmait également de son côté l’intérêt de la formation turque pour le joueur de 28 ans. Dans le même temps, d’autres rapports ajoutaient, eux, que Sané considérait les clubs de Premier League comme une option prioritaire en cas de départ possible. Bref, tout reste ouvert mais Galatasaray peut toujours y croire…