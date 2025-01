David Pereira da Costa doit choisir entre Lens et Portland

David Pereira da Costa pourrait s’exporter cet hiver. Pur produit lensois, l’ancien international espoir portugais, qui n’est plus un titulaire indispensable aux yeux de Will Still, dispose de touches à l’étranger. Selon nos informations, l’une d’elles mène jusqu’en MLS, du côté de Portland.

Actuellement, des négociations entre Lens et la franchise américaine ont lieu, et nous sommes même en mesure d’affirmer qu’un accord est proche d’être trouvé. Les deux clubs attendent surtout la décision du jeune attaquant, qui n’a bénéficié que de 462 minutes de jeu cette saison sous les ordres du coach belge des Sang et Or. Dans l’hypothèse où le deal se concrétisait, le montant du transfert devrait osciller entre 6 et 8 millions d’euros. A noter que le joueur de 24 ans est sous contrat jusqu’en 2026 avec Lens.