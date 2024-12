Chelsea : Enzo Maresca prévient Cole Palmer

En ce moment, tout roule à Chelsea. À quelques heures de la réception de Fulham, les Blues occupent la deuxième place du classement de Premier League. Une performance due en partie aux 11 buts et six passes décisives de Cole Palmer en championnat cette saison. L’international anglais a débuté toutes les rencontres de PL avec Enzo Maresca, qui estime que le joueur de 23 ans sera encore plus attendu par les défenseurs adversaires et que son équipe ne peut pas se reposer sur un exploit de sa part à chaque rencontre.

« Tout d’abord, j’ai dit que la prochaine étape pour lui est de gérer ce moment, parce que la plupart des équipes essaient de le marquer individuellement. C’est donc difficile pour lui. Mais il est certain que l’une des solutions pourrait être de faire jouer João, l’une des solutions pourrait être de faire jouer les deux ensemble. Mais cela peut dépendre. Contre Everton, nous avons probablement essayé de continuer avec Cole parce qu’il y a eu des moments où il a pu recevoir le ballon et créer quelque chose. Mais dans l’ensemble, il travaille dur sans. Et depuis le premier jour que nous ne pouvons pas nous reposer sur les épaules de Cole à chaque match », a déclaré Maresca en conférence de presse.