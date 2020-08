Nicolas Anelka juge Kylian Mbappé

À la veille de la sortie sur Netflix du documentaire consacré à Nicolas Anelka, qui reviendra sur la carrière de l'ancien enfant terrible du foot français, le principal intéressé s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Après avoir raconté sa carrière et exposer ses projets pour l'avenir, il en est venu à parler de Kylian Mbappé. Tous les deux ont été et l'un d'eux est toujours parmi les espoirs du football français.

Quand on lui demande si l'attaquant du PSG pouvait d'une manière ou d'une autre s'inspirer de lui, il répond clairement : « non, lui il est aussi fort techniquement que mentalement. Mais je suis passé avant lui pour enlever les obstacles. Je suis un des premiers à être parti à l'étranger ou à avoir signé un gros transfert (NDLR : recruté par le Real pour 35 millions d'euros). J'ai aussi été le premier à travailler en famille, avec mes frères, à une époque ou c'était mal vu dans le milieu. Aujourd'hui, c'est presque naturel. J'étais un pionnier et le pionnier, il prend des coups. Mais j'ai ouvert la voie. Un Mbappé, avec toute sa force, profite aussi de mon vécu d'il y a 20 ans. Et il a bien raison ».