Coupe Arabe : l'Algérie vient à bout du Maroc au terme d'un scénario dingue

D'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021, la Tunisie, le Qatar et l'Égypte pouvaient sereinement regarder la dernière affiche des quarts de finale et ce choc tant attendu entre le Maroc et l'Algérie. Auteurs d'un parcours parfait en phase de poules, les Lions de l'Atlas, tombeurs de la Palestine (4-0), la Jordanie (4-0) et l'Arabie Saoudite (1-0) se présentaient avec le plein de confiance au stade Al Thumama. Face à eux, se dressaient les Fennecs qui restaient sur deux victoires contre le Soudan (4-0) puis face au Liban (2-0) avant d'être accrochés par l'Égypte lors de la dernière journée (1-1). Pour cette très prometteuse rencontre, le Maroc se présentait donc en 4-3-3 avec Anas Zniti comme dernier rempart. Devant lui, Badr Banoun, Marwane Saadane, Mohammed Nahiri et Mohamed Chibi formaient la défense. Positionné en sentinelle, Walid El Karti était accompagné par Yahya Jabrane et Abdelilah Hafidi. Enfin, Oualid Azaro prenait la pointe de l'attaque avec Ismail El Haddad et Achraf Bencharki sur les ailes. En face, les Verts misaient sur un 4-2-3-1 avec Raïs M'Bolhi dans les cages. Devant lui, Hocine Benayada, Abdelkader Bedrane, Mohamed Tougai et Ilyes Cheti prenaient place. Houssem Mrezigue et Sofiane Bendebka assuraient quant à eux le double pivot. Seul en pointe, Merouane Zerrouki était lui soutenu par Tayeb Meziani, Yacine Brahimi et Youcef Belaïli.

Après une entame de match poussive légèrement dominée par les Algériens, le Maroc sortait progressivement de son camp et amenait la première frayeur dans la défense des Verts. Sur la droite, Chibi enroulait un centre, dévié, que M'Bolhi coupait de justesse sous la pression de l'attaquant marocain Azaro de justesse (14e). Piqués à vif, les hommes de Madjid Bougherra réagissaient rapidement mais ni la frappe de Brahimi ni celle de Zerrouki dans un second temps ne trouvait le chemin des filets (19e). Un premier acte relativement équilibré où les deux formations se rendaient coup pour coup et c'était au tour des Lions de l'Atlas de se montrer dangereux. Sur corner, El Karti coupait parfaitement au premier poteau mais M'Bolhi, impérial sur sa ligne, détournait le cuir (28e). Portés par cette occasion franche, les Marocains s'enhardissaient et prenaient, au fil des minutes, le contrôle du jeu. Trouvé plein axe, Bencharki armait une puissante frappe que le portier algérien détournait en deux temps (35e). Après un premier quart d'heure plutôt séduisant, les Fennecs étaient quelque peu pris par l'intensité marocaine mais les deux sélections rentraient dos à dos à la pause (0-0).

Un bijou signé Youcef Belaïli !

Au retour des vestiaires, Zerrouki cédait sa place à Draoui pour l'Algérie et les Verts ne tardaient pas à s'illustrer. Alerté en profondeur sur la droite, Belaïli percutait et centrait en direction de Meziani, seul au second poteau, mais sa frappe était finalement déviée par Zniti et les Lions de l'Atlas pouvaient écarter le danger (47e). Pas de quoi freiner les ardeurs algériennes... Dans la foulée, Meziani, encore lui, était trouvé sur la droite. Au duel dans la surface, il armait finalement un tir à bout portant que Zniti repoussait du bout de la jambe (49e). Plus fringants collectivement, les Verts allaient alors profiter d'un fait de jeu pour faire basculer cette rencontre. Peu avant l'heure de jeu, Belaïli percutait sur le côté gauche. Au duel avec Chibi en plein cœur de la surface, l'ailier des Fennecs s'écroulait... Si l'arbitre de la rencontre laissait, dans un premier temps, le jeu se poursuivre, il consultait finalement la VAR pour accordait le penalty. Plein de sang-froid, Brahimi transformait la sentence alors que Zniti partait du bon côté (1-0, 62e). Une joie de courte durée pour les Algériens. Seulement deux minutes après l'ouverture du score, Hafidi enroulait un coup franc au second poteau. Esseulé entre Benayada et Tougai, Nahiri plaçait un coup de tête rageur qui trompait M'Bolhi (1-1, 64e) et remettait les deux formations coude-à-coude.

Galvanisé par cette égalisation, le Maroc se montrait à nouveau pressant sur les buts algériens. Lancé sur la gauche de la surface par Bencharki, El Berkaoui profitait d'un joli contrôle orienté pour se mettre en position de frappe mais ni son tir, dans un angle fermé, ni la tête de Bencharki dans un second temps ne trompaient la vigilance de M'Bolhi (68e). Dans une fin de rencontre bien moins rythmée, les Verts avaient malgré tout l'opportunité de repasser devant mais Boutmène, pourtant en position idéale dans la surface marocaine, manquait totalement sa reprise qui s'envolait dans les travées d'Al Thumama (82e). Si les Fennecs terminaient mieux ce match, ils ne parvenaient pas à prendre l'avantage et les deux formations partaient en prolongation (1-1). Mais dans cette ultime période, l'Algérie appuyait un peu plus. Lancé sur la droite, Belaïli s'offrait un numéro de soliste pour effacer deux joueurs mais l'ancien Angevin butait finalement sur Benayada et Zniti (99e). Très en vue au cours de cette rencontre, Belaïli allait d'ailleurs définitivement endosser le costume de héros juste avant la fin de la première période de ces prolongations. Servi au milieu de terrain, l'ailier gauche des Verts enchainait contrôle orienté et reprise de volée à plus de 40 mètres du but marocain ! Avancé, Zniti ne pouvait que constater les dégâts (2-1, 103e).

Malgré ce bijou, les Lions de l'Atlas tentaient, encore une fois, de revenir rapidement dans ce match mais le coup franc de Nahiri, à plus de trente mètres du but tenu par M'Bolhi, était superbement détourné par le portier algérien (105e). Une rencontre qui n'avait pourtant pas rendu son verdict... Dès le début de la seconde prolongation, les Marocains jetaient leurs dernières forces dans la bataille pour tenter d'arracher l'égalisation. Et ce qui devait arriver, arriva. Sur un coup franc magnifiquement enroulé par Hassouni, Banoun s'élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête croisée laissant M'Bolhi impuissant (2-2, 111e). Le score n'évoluait plus et les deux sélections allaient donc se départager dans une séance de tirs au but décisive. A ce jeu là, c'est finalement l'Algérie qui prenait le meilleur sur une ultime tentative de Tougai qui faisait suite au raté d'El Berkaoui. Une victoire arrachée au bout de la nuit qui permet aux Fennecs de rejoindre le Qatar en demi-finales de cette Coupe Arabe. Quelle soirée !

Le tableau final de la Coupe Arabe

Quarts de finale :

Tunisie 2-1 Oman

Qatar 5-0 Émirats Arabes Unis

Égypte 3-1 Jordanie

Maroc 2-2 Algérie (5-3 aux tirs au but)

Demi-finales le 15 décembre :

Tunisie - Égypte (16h)

Qatar - Algérie (20h)