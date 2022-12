Jesse Lingard se lâche sur Manchester United

Jesse Lingard (30 ans) pensait revenir à Manchester United par la grande porte. Longtemps irrégulier avec les Red Devils, le milieu offensif anglais avait été envoyé en prêt du côté de West Ham durant la saison 2020/2021. Un cadeau du ciel. À Londres, l’international britannique (32 sélections, 6 buts) s’est refait une santé avec 9 buts et 5 passes décisives en 16 rencontres.

C’est donc tout logiquement qu’il est revenu à Old Trafford la saison suivante avec le moral au beau fixe. Et puis tout s’est écroulé. Titularisé à seulement deux reprises en seize apparitions en Premier League (2 réalisations, 1 assisté), Lingard a vécu un véritable calvaire. Et surtout une énorme déception. Depuis, le joueur a quitté MU libre de tout contrat pour signer à Nottingham Forest.

Lingard ne comprend pas

Chez les Reds, l’ancien Mancunien n’a pas retrouvé son efficacité londonienne (2 buts, 2 passes décisives), mais il a retrouvé le sourire. « Je me sens libre et je n’ai plus de soucis ni d’inquiétudes. Mon esprit est clair. Je sais que ma famille va bien et cela nous aide tous. J’ai hâte que la saison reprenne maintenant. Je suis très proche d’être le joueur que je veux être », a-t-il confié dans un entretien accordé au Telegraph. Une interview dans laquelle Lingard se demande encore pourquoi il a été snobé à Old Trafford.

« Je ne sais pas pourquoi je ne jouais pas. Je ne sais pas quel était le problème, s’il s’agissait de politique ou autre. Je n’ai toujours pas eu de réponse à ce jour. Je n’ai même pas demandé. J’aurais préféré que quelqu’un, par respect pour le fait que je sois là depuis si longtemps, me dise : "voilà pourquoi tu ne joues pas", mais je n’ai jamais eu cette réponse. C’était de fausses promesses. Je m’entraînais dur et j’étais affûté, j’étais prêt à jouer ces matchs. Quand vous travaillez dur à l’entraînement et que vous ne jouez pas à la fin, c’est très frustrant. J’ai dû digérer cette dernière année parce que je savais que je partais gratuitement. Je ne suis pas vraiment le genre de gars à bouder. Je suis toujours ce personnage pétillant avec de bonnes vibrations. Je continuais à m’entraîner et à faire mon travail, puis ici et là, j’entrais en jeu et j’essayais de donner le meilleur de moi-même. La dernière année a été difficile. » À bon entendeur…