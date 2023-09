Ligue 2 : Saint-Étienne poursuit sa belle série à Troyes

Saint-Étienne confirme sa période faste. Invaincus depuis 5 matches en Ligue 2, les Stéphanois ont étendu leur série ce samedi au Stade de l’Aube de Troyes, même si la victoire aura tardé à se dessiner. Incapables de marquer pendant plus d’une heure et demi, et même bousculés, les joueurs de Laurent Batlles auront dû attendre les toutes dernières minutes de la rencontre pour voir l’entrant Moueffek se faire justice d’un coup de tête (90+3e, 0-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 ASSE 14 8 2 4 2 2 8 6 16 Troyes 7 9 -2 1 4 4 11 13

Avec cette victoire, l’ASSE fait un nouveau bond au classement et se place désormais à la 6e position, à seulement un point du podium. Troyes, encore en Ligue 1 la saison passée, ne parvient toujours pas à décoller et se trouve à la 16e place.