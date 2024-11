EdF : Cyril Hanouna démonte la thèse du clan Mbappé

C’est peu dire que l’absence de Kylian Mbappé de la liste de l’équipe de France en a étonné plus d’un. Longuement interrogé à ce sujet jeudi dernier lorsqu’il a présenté la liste des joueurs retenus pour affronter Israël et l’Italie, Didier Deschamps a assuré qu’il s’agissait de sa décision. «J’ai eu plusieurs échanges avec lui. J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Parce que je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé voulait venir», avait alors expliqué le sélectionneur national, laissant entendre qu’il s’agissait d’une sanction.

Une version qui n’a pas vraiment plu à l’entourage de Mbappé. «C’est une version erronée ou incomplète de la vérité. C’est beaucoup plus complexe que ça. Faire croire que c’est une décision du sélectionneur est faux. Mais le plus important, c’est d’abord que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football. Le reste viendra ensuite», avait expliqué le cercle proche de l’attaquant star du Real Madrid. Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Dans son émission TPMP, Cyril Hanouna, dont on connait la proximité avec Nasser Al-Khelaifi, a confirmé la thèse de DD, démontant par la même occasion celle avancée dans l’Equipe par le clan Mbappé. «Il dit ça alors que c’est bien une décision du sélectionneur, c’est bien Didier Deschamps qui a décidé de ne pas sélectionner Kylian Mbappé.»