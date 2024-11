Nouvelles révélations sur les gros problèmes de Kylian Mbappé

De retour à Paris pour se ressourcer chez lui pendant cette trêve internationale, Kylian Mbappé y a retrouvé quelques amis du Paris Saint-Germain comme le fidèle Achraf Hakimi ou le portier espagnol Arnau Tenas. Privé d’équipe de France par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus espère sans doute profiter de cette coupure pour se refaire (un peu) la cerise. Entraîné dans une tornade médiatique depuis plusieurs mois, le joueur du Real Madrid semble en effet avoir un immense besoin de couper, de se déconnecter du football tant il apparaît perdu sur un terrain.

La suite après cette publicité

Marqué par son divorce difficile avec le PSG, touché par son affaire extrasportive en Suède, Mbappé doit désormais gérer les critiques venant de la presse française et espagnole. Les défauts aperçus au PSG et chez les Bleus sont également visibles au Real Madrid, et ça, les médias madrilènes n’aiment pas. Face à tout ça, Kylian Mbappé peine à relever la tête. Et ce matin, plusieurs voix proches de l’ancien Monégasque parlent enfin dans les colonnes de L’Équipe pour expliquer la situation difficile dans laquelle est englué celui que l’on appelait, il n’y a pas si longtemps, le génie du football français.

«Kylian a un problème mental»

«Appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois. Cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes», a confié au quotidien une personne qui côtoie le capitaine des Bleus tous les jours. Un problème mental qui renforce pour beaucoup l’idée selon laquelle Mbappé a besoin de couper pour se régénérer. D’autres estiment cependant que le joueur doit faire face à une autre difficulté : les changements au sein de son entourage. «À partir du moment où il y a eu trop de monde autour de lui, ç'a été le début des soucis. Quand ses parents s’occupaient quasiment seuls de lui, c’était carré», assure un autre contact, fin connaisseur de la star du Real Madrid et de son entourage.

La suite après cette publicité

Pris dans une spirale négative, Mbappé arrivera-t-il à rebondir d’ici à la fin de l’année ? Personne ne le sait. La seule chose qui est sûre, c’est qu’il arrivera sans doute à faire parler de lui durant cette trêve internationale à laquelle il n’a pas été convié par son sélectionneur. «J’ai eu plusieurs échanges avec lui. J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Parce que je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé voulait venir», avait déclaré DD, laissant entendre qu’il s’agissait d’une sanction. Une version qui ne plaît pas trop au cercle proche de Mbappé. «C’est une version erronée ou incomplète de la vérité. C’est beaucoup plus complexe que ça. Faire croire que c’est une décision du sélectionneur est faux. Mais le plus important, c’est d’abord que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football. Le reste viendra ensuite». C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter.