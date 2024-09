Liga : Getafe maîtrise Alavés en toute tranquillité

Suite de la 8ème journée de Liga, Getafe accueillait en banlieue madrilène le club d’Alavés, sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez. Un match plutôt équilibré qui a finalement été remporté par les locaux, plus efficaces et réalistes devant le but. En effet, après l’ouverture du score de Mauro Arambarri en première période (42e), Luis Milla a su doubler la mise au retour des vestiaires (58e) pour valider le succès des Azulones (2-0) à domicile.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Alavés 10 8 -1 3 1 4 11 12 14 Getafe 7 8 -1 1 4 3 5 6

Au classement, Getafe prend des précieux points et grimpe provisoirement à la 14ème place, tandis que Alavés reste non loin de ses adversaires du ventre mou avec cette intéressante 6ème position. Le weekend prochain, les Azulones accueilleront le club d’Osasuna, alors que les Babazorros joueront à domicile face au FC Barcelone, lors de la 9ème journée du championnat espagnol.