Benfica-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Road to Istanbul. Cette saison, le Paris Saint-Germain veut plus que jamais remporter la Ligue des Champions, dont la finale de jouera en Turquie le 10 juin prochain. Mais avant d'en arriver là, les champions de France ont du chemin à parcourir. Après deux succès lors des deux premières journées de la phase de poules face à la Juventus (2-1) et au Maccabi Haïfa (3-1), le club français veut continuer sur sa lancée ce soir face à Benfica. Une mission qui sera tout sauf évidente pour le PSG, qui a d'ailleurs été bousculé face à Haïfa il y a quelques semaines.

Pour défier les Lisboètes ce mercredi au stade de la Luz, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe pratiquement au complet. Renato Sanches ou encore Presnel Kimpembé manquent à l'appel. Ainsi, le technicien français devrait miser sur un 3-4-1-2 pour prendre le dessus sur Benfica. Dans les cages, Gianluigi Donnarumma débutera sans surprise. Le portier italien comptera sur le trio Sergio Ramos-Marquinhos-Danilo Pereira pour l'aider à protéger ses buts. Nuno Mendes, à gauche, et Achraf Hakimi, à droite, occuperont le rôle de piston.

Paris avec son trio magique

Ils épauleront Vitinha et Marco Verratti, alignés dans l'entrejeu. Le milieu de poche italien va faire son grand retour dans le onze de départ du PSG, lui qui revient de blessure et de suspension face à Nice. Enfin, pour mener l'attaque francilienne, Christophe Galtier va titulariser son trio magique Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé. De quoi inquiéter les Portugais qui vont avoir fort à faire pour contenir les assauts parisiens. Mais les locaux auront aussi leur mot à dire, eux qui partagent le fauteuil de leader de ce groupe H avec Paris.

Vainqueur face au Maccabi Haïfa (2-0) et face à la Juventus (2-1), Benfica veut réaliser la passe de trois. Roger Schmidt va donc opter a priori pour un système en 4-2-3-1. Devant le gardien Vlachodimos, on retrouvera le quatuor Grimaldo-Otamendi-Antonio Silva-Bah. Au milieu, Enzo Fernandez et Florentino Luis débuteront. Rafa Silva, accompagné de João Mario et David Neres dans les ailes, soutiendra Gonçalo Ramos, aligné en pointe. Une belle affiche en perspective à suivre à 21 heures en direct sur notre site en live commenté.

Pour cette journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur Kylian Mbappé 1er buteur pour tenter de remporter 960€ (cote à 4,8). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre Benfica - PSG en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder aux matchs de ce soir.