Real Madrid : la réaction d'un Luka Modric sur un nuage

Son amour d'extérieur du pied droit pour servir Rodrygo à dix minutes de la fin du temps réglementaire, alors que Chelsea menait de trois buts et filait vers les demi-finales de Ligue des Champions, a redonné vie au Real Madrid. Luka Modric, au four et au moulin par ailleurs dans l'entrejeu merengue, avait évidemment le sourire au sortir de la rencontre, et ce, malgré la défaite (2-3, après prolongations), puisque synonyme de qualification pour le tour suivant.

«Une nouvelle soirée incroyable. C'est une défaite très douce. Nous n'avons jamais abandonné, nous y avons cru jusqu'au bout. Malgré nos trois buts de retard, nous ne faisions pas un mauvais match. C'était une nouvelle soirée de souffrance, mais l'important, c'est que nous sommes passés. (...) On est habitué à souffrir, ça nous est souvent arrivé. (…) Nous avons montré beaucoup de caractère, c’est une victoire d’équipe», a-t-il lâché.

Fierté

Encensé par le public du Santiago Bernabéu à l'issue de la partie, le Croate était ému. «C'est une énorme fierté d'entendre le public crier mon nom, je le remercie le soutien et l'affection depuis mon premier jour ici. J'essaie de les rendre sur le terrain en aidant l'équipe et en gagnant des matches», a confié le milieu de terrain, expliquant qu'il prendrait sa décision pour son avenir «année après année» s'il se sentait encore au niveau.

Pour la demi-finale, le vice-champion du monde 2018 n'a pas de préférence. «City ou l'Atlético ? C'est une question difficile, je ne peux pas te dire. Si tu veux gagner la Champions, tu dois battre toutes les équipes, c'est pareil. Les deux sont des adversaires très forts, l'important, c'est qu'on est en demies et, demain, on pourra profiter tranquillement de ce match», a-t-il conclu, sourire aux lèvres. Le bonheur, tout simplement.