Ligue des Champions : un LOSC laborieux se qualifie dans la douleur à Prague

Une semaine après son succès convaincant à Valenciennes, Lille retrouvait le Slavia Prague à l’occasion du barrage retour de Ligue des Champions. Abordant ce deuxième volet avec deux buts d’avance, le LOSC entendait s’offrir une dernière escale de rêve dans la capitale tchèque pour confirmer son excellente forme du moment et devenir le quatrième club français à découvrir la nouvelle formule de la C1, cette saison. Dès lors, Bruno Genesio s’appuyait sur la même force de frappe qu’au match aller en renouvelant à juste titre son trio Zhegrova et David, buteurs au stade du Hainaut. En face, la formation de Jindrich Trpisovsky s’articulait en 3-4-3 sans ses tauliers Chaloupek, Masopust ou encore Fila, blessés.

Dans cette atmosphère chaude de la Eden Arena, la pression se faisait rapidement ressentir pour les Lillois. Si le Slavia se montrait d’entrée via Chory à l’issue d’une perte de balle d’Haraldsson (1e), les Tchèques comblaient une première partie de leur retard après seulement 5 minutes de jeu. Profitant de l’attentisme de la défense nordiste, Boril remisait de la tête pour Zafeiris qui, au moyen d’une demi-volée, transperçait Chevalier (1-0, 5e). Un scénario cauchemar pour des Dogues absents défensivement et déstabilisés par le jeu long des Červenobílí. Surpris, le LOSC s’efforçait de se remettre dans le sens de la marche. S’illustrant par un bon pressing à la perte de balle, Lille parvenait à tenir le ballon pour se montrer dangereux avec Alexsandro, dont la tentative axiale était captée en deux temps par Kinsky (12e) avant qu’Haraldsson ne s’essaye à son tour du droit (22e). Malgré tout, le LOSC demeurait bousculé par une équipe tchèque agressive et entreprenante qui passait tout proche du break sur un tir croisé de Chory, pourtant seul à l’entrée de la surface (23e).

Au courage, le LOSC décroche sa qualification !

Sans solution pour reprendre le dessus et battus dans tous les compartiments du jeu, les Dogues subissaient péniblement les débats tandis que les joueurs du Slavia, portés par leur public, poussaient pour égaliser sur l’ensemble des deux confrontations à l’image de la barre trouvée par Zafeiris sur coup franc (40e). Secoué pendant la majeure partie de la première période et mené, le LOSC était dans l’obligation d’inverser le rapport de force lors du second acte pour s’éviter une cruelle désillusion. Porté vers l’attaque, Lille s’en remettait à une percée de Gudmundsson, freiné par Kinsky (46e), pour tenter de refroidir les ardeurs tchèques. Une tentative infructueuse puisque le Slavia imposait de nouveau un gros défi physique à des Lillois fébriles sur le plan défensif et maladroits dans les transmissions. Dans la tempête, le LOSC pouvait compter sur un Chevalier vigilant sur sa ligne et autoritaire dans les airs.

Sollicité au sol par Doudera, auteur d’un bel enroulé du droit aux 25 mètres (57e), le portier nordiste s’interposait par la suite sur un centre en cloche de l’international tchèque (60e) pour faire souffler son arrière-garde. Asphyxié par son adversaire, Lille profitait d’un exploit individuel de Zhegrova pour se donner une bouffée d’air frais. D’abord malheureux sur coup franc en trouvant la barre de Kinsky (63e), le Kosovar parvenait à accrocher la cible d’une frappe sèche à l’entrée de la surface (1-1, 77e). Une joie de courte durée puisque Schranz relançait les siens en mystifiant à bout portant Chevalier, abandonné par ses défenseurs sur l’action (2-1, 83e). Si le Slavia jetait ses dernières forces dans la bataille pour inscrire un 3e but à l’image de cette tentative de Zafeiris sur la transversale de Chevalier (88e) ou de cette énorme opportunité de la tête de Jurasek (90e+4), Lille résistait jusqu’au bout pour décrocher au courage sa qualification en C1 au détriment d’une valeureuse équipe tchèque.