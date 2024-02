Real Madrid : nouvelle révélation explosive sur Kylian Mbappé et le mercato !

C’est un feuilleton qui n’en est plus un depuis le 7 janvier dernier, date à laquelle nous vous révélions en exclusivité le choix de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Depuis, nous avons également dévoilé de nouveaux détails sur l’avenir du Bondynois, qui aura par exemple une prime de 15 millions d’euros en cas de victoire au Ballon d’Or pendant la durée de son contrat. Quant à son salaire en terres madrilènes, il devrait bien être compris entre 19 et 22 millions d’euros par saison.

Et ces révélations sur les émoluments du joueur français font parler en Espagne. Et de façon plutôt positive, puisque beaucoup s’attendaient à le voir faire exploser la grille salariale de l’équipe. Ce qui n’est donc finalement pas le cas, puisque le joueur tricolore touchera moins que prévu, et bien moins que les plus de 30 millions d’euros annuels perçus à Paris jusqu’ici. Les médias ibériques multiplient ainsi les articles pour expliquer que c’est une bonne affaire sur le plan financier pour les Merengues.

Le Real Madrid peut recruter un deuxième Mbappé

Même s’il y aura a priori une grosse prime à la signature, qui pourrait bien être de 9 chiffres, l’arrivée du Bondynois ne mettra pas le Real Madrid en danger comme l’indique Relevo. Ni sur le plan financier, ni vis à vis du fair-play financier de la Liga, qui pose par exemple tant de problèmes au Barça. Entre salaire, primes diverses et impôts, le joueur coûterait ainsi environ 60 millions d’euros par saison aux Merengues pour le fair-play financier espagnol. Le Real Madrid a actuellement un plafond salarial fixé à 727 millions d’euros par le championnat espagnol - il est bien en-dessous actuellement - et ce montant pourra en plus être haussé sans aucun problème, jusqu’à un montant dépassant largement les 800 millions d’euros.

La bonne santé financière du club de la capitale espagnole et son bon travail ces dernières années lui permettraient même, toujours selon le média, d’accueillir un deuxième joueur de la trempe de Kylian Mbappé cet été. Les Merengues pourraient donc, s’ils le souhaitaient, passer à l’attaque pour un joueur comme Erling Haaland, et n’auraient aucun problème pour l’inscrire auprès de la Liga aux côtés du Français. Ceci devrait aussi mettre fin aux différentes rumeurs évoquant des joueurs "sacrifiés" pour faire de la place à Mbappé, alors que certains médias ont expliqué ces derniers mois que le coût de la signature de Mbappé pouvait pousser les Madrilènes à vendre des joueurs come Rodrygo ou Vinicius Junior. Très bonnes nouvelles pour Florentino Pérez donc !