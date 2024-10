PSG : les confidences de Willian Pacho sur son arrivée

Cet été, le Paris Saint-Germain a longtemps lorgné sur Leny Yoro pour renforcer sa défense centrale. Mais le défenseur français avait finalement choisi Manchester United. Le club de la capitale s’était par la suite rapatrié sur Willian Pacho. La direction parisienne avait déboursé 40 millions d’euros pour l’attirer en provenance de l’Eintracht Francfort. Un choix qui s’avère payant puisque l’international équatorien enchaîne les prestations de haute volée sous les couleurs parisiennes. Dans un entretien accordé à l’AFP, Pacho est revenu sur son arrivée.

« Je savais que j’avais fait une grosse saison à Francfort et qu’il y aurait des opportunités. Mes agents m’ont parlé de la possibilité de venir à Paris. J’ai dialogué avec la direction parisienne, le projet m’a beaucoup plu. J’en ai parlé à ma famille, mais peu de gens étaient au courant, il fallait rester discret. J’ai eu une pensée pour les gens en Équateur qui me soutiennent beaucoup. Je savais que ça les impressionnerait. En revanche, je savais que les Parisiens me connaissaient peu, que mon transfert était quelque chose qu’ils n’attendaient pas », a confié le défenseur de 23 ans.

