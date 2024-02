Real Madrid : l’énorme prime Ballon d’Or qui attend Kylian Mbappé

Un rendez-vous manqué. À plusieurs reprises, Kylian Mbappé (25 ans) aurait pu rejoindre le Real Madrid, un club qui le fait rêver depuis sa plus tendre enfance. Et après de nombreuses tentatives et des déceptions, le capitaine de l’équipe de France va enfiler la mythique tunique blanche à partir de cet été 2024. Une information dévoilée sur notre site dès le 7 janvier dernier. Depuis, le footballeur né en 98 a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi, ainsi qu’au staff et à ses coéquipiers, qu’il quitterait le Paris Saint-Germain à l’issue de l’exercice 2023-24. De quoi confirmer un peu plus qu’il rejoindra les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu à partir de l’été prochain.

D’ailleurs, El Chiringuito a annoncé hier qu’il aimerait être présenté sous ses nouvelles couleurs avant le début de l’Euro 2024. La célèbre émission espagnole a également dévoilé quelques détails concernant son futur salaire, compris entre 15 et 20 millions d’euros, et ses droits à l’image, qu’il détiendrait à 80%. Ce dernier détail n’est pas encore réglé selon nos informations, mais l’idée du clan Mbappé était d’obtenir entre 70 et 90% des droits à l’image de l’attaquant tricolore. Ce qui ne correspond pas forcément à la politique des Madrilènes, qui font 50/50 avec les joueurs. Mais le Bondynois a accepté d’avoir un salaire moins élevé qu’à Paris, où il touche 72 millions d’euros bruts.

Un juteux bonus pour KM7

Les informations émanant de la presse ibérique parlent d’un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros. Certaines sources proches du club ibérique nous ont évoqué un salaire compris entre 19 et 22 millions d’euros nets par an. Ce qui correspond plus ou moins aux montants annoncés ici et là en Espagne. Concernant la fameuse prime à la signature du champion du monde 2018, on évoque la somme de 50 millions d’euros de l’autre côté des Pyrénées. D’autres sources, elles, indiquent qu’il recevra un gros chèque. On parle d’un montant supérieur à 120 millions d’euros. Ce qui ne serait pas si surprenant puisque KM7 va s’asseoir sur un paquet d’argent en quittant le PSG, où il avait une prime de fidélité et un salaire XXL.

Enfin, le Tricolore va percevoir d’autres bonus négociés avec Florentino Pérez. Selon nos informations, il touchera une prime en cas de victoire lors du Ballon d’Or. Un trophée que Kylian Mbappé, troisième lors de la dernière édition, convoite. Des sources proches de l’écurie madrilène nous ont parlé d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros. Cela n’est pas si surprenant. Le Real Madrid a déjà fait ça par le passé. Karim Benzema avait touché 1 million d’euros lors de son sacre en 2022. Il avait obtenu aussi une prolongation de contrat d’un an. KM7, qui devrait signer un contrat long avec les Merengues, sera donc logiquement récompensé en cas de succès au Ballon d’Or. De quoi le motiver encore plus qu’il ne l’est déjà.