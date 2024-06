Équipe de France : faites votre onze pour affronter la Pologne

Avec 4 points en 2 matches, le bilan des Bleus est correct. Mais l’image laissée par la bande à Didier Deschamps, l’absence de Kylian Mbappé face aux Pays-Bas et la disette offensive des Bleus (un seul but marqué en deux matches et encore contre son camp) inquiètent à quelques heures d’affronter une équipe polonaise déjà éliminée, mais qui a assuré qu’elle allait jouer son match à fond. Une victoire avec la manière et avec quelques buts d’écart est indispensable à l’Équipe de France. Non seulement pour tenter d’arracher la première place du groupe D mais aussi et surtout pour marquer les esprits, elle qui fait figure de candidat au titre au soir du 14 juillet.

Fais ton onze de l’Équipe de France face à la Pologne

Que va faire Didier Deschamps pour remettre son équipe dans le bon sens ? Nul doute que le sélectionneur des Bleus, qui a tout connu depuis son arrivée à la tête de la France, a sa petite idée. Si l’arrière-garde s’est montrée infaillible, à défaut d’être brillante depuis le début de la compétition, l’animation offensive est en berne. Alors comment retrouver des couleurs et le chemin des filets ? C’est ce que nous vous proposons de faire, en composant votre propre onze, en cliquant juste au-dessus.

Quid de Kylian Mbappé ?

La grande inconnue pour ce France-Pologne est la présence ou non de Kylian Mbappé au coup d’envoi. La star des Bleus souhaite jouer, mais va devoir avoir l’aval du staff médical. Peu adepte de changer ses forces en présence d’un match sur l’autre, le sélectionneur national pourrait mettre Mbappé en pointe et laisser Thuram à gauche. Ousmane Dembelé, pourrait être sacrifié au profit de Randal Kolo Muani, Kingsley Coman étant toujours diminué. En cas d’absence du capitaine des Bleus, Olivier Giroud et Antoine Griezmann pourraient mener l’attaque des Bleus.

Outre le secteur offensif, vous pourrez aussi trancher dans les autres zones. Avez-vous vous envie de reconduire la charnière Saliba-Upamecano impeccable depuis le début de la compétition ? Voulez-vous reposer N’Golo Kanté et Adrien Rabiot pour relancer Aurélien Tchouaméni, ou encore titulariser Eduardo Camavinga, entré en jeu durant les deux premières rencontres. Quid de Ferland Mendy, Bradley Barcola, Youssouf Fofana ? Faites vos jeux et proposez-nous votre onze type des Bleus face à la Pologne ! Pour rappel, vous étiez plus de 10 000 à nous fournir votre onze pour France-Pays-Bas.

