PSG : Ousmane Dembélé content d’avoir fait son retour à Rennes

Après une semaine compliquée marquée par un match nul à Clermont (0-0) puis une défaite cinglante à Newcastle (4-1), le Paris Saint-Germain a réussi à relever la tête à Rennes pour retrouver le chemin de la victoire (1-3). Une rencontre particulièrement spéciale pour Ousmane Dembélé qui a retrouvé pour la première fois le Stade Rennais depuis son départ. Mais avant de s’émouvoir, l’ailier parisien est revenu sur le succès de son équipe. «Oui bien sur après deux matchs difficiles face à Clermont et en Ligue des Champions, on se devait de réagir avec cette victoire ici à Rennes», a tout d’abord confié le principal intéressé. Ousmane Dembélé a ensuite confirmé le retour du PSG parmi les équipes qui occupent les premières places du classement en Ligue 1.

«On a mis beaucoup d’envie dans ce match, on voulait repartir avec les trois points avant la trêve. C’était aussi important de recoller tout en haut du classement parce que les équipes commençaient à s’échapper un petit peu. On a mis ce qu’il faut pour avoir les trois points», a lâché le joueur de 26 ans avant d’avoir un dernier mot en conclusion sur son ancienne équipe : «j’attendais ce moment depuis longtemps. Je suis content de revenir jouer ici au Stade Rennais ou j’ai fait ma pré formation et ma formation aussi. C’est toujours aussi bien de venir ici, je suis content y a toute ma famille et tous mes amis ici.» Une soirée au plus que parfait pour Ousmane Dembélé donc avec la victoire du PSG !