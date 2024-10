Qualifs CAN 2025 : le Mozambique accroché, la Guinée équatoriale s’impose

Suite des qualifications à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Dans le groupe 3, après la très large victoire de l’Algérie sur le Togo (5-1), la Guinée équatoriale avait l’occasion de saisir l’occasion de repasser à la deuxième place. Face au Libéria, les coéquipiers du terrible Iban Salvador se sont imposés (1-0) par la plus petite des marges. Le gaucher a inscrit l’unique but sur penalty.

Dans les autres rencontres, le Mozambique de l’inépuisable Domingues (41 ans et encore titulaire) a été accroché par la petite équipe d’Eswatini. Avec ce nul, le Mozambique reste en tête mais peut voir le Mali passer devant dès ce soir. Enfin dans le groupe de la Côte d’Ivoire, la Zambie et le Tchad se sont quittés sur un nul (0-0) peu spectaculaire.