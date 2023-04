La déclaration d’amour de la pépite Karim Konaté à l’OL

Les supporters de l’OL apprécieront certainement. Dans un entretien accordé au média Actu Foot Afrique, le jeune attaquant ivoirien de Salzburg, Karim Konaté grand espoir du football ivoirien, s’est livré sur sa passion et son amour pour le club rhodanien depuis enfant. Simple marque d’affection ou appel du pied, à vous de trancher.

La suite après cette publicité

«Bien sur, (l’OL) c’est mon club favori. Je suis aussi Liverpool, le Barça, mais Lyon ça reste le premier club que je supporte, a insisté l’attaquant de 19 ans. Lyon c’est le cœur, ça bouge pas, le sang il est bleu et rouge.» Incorporé cette saison dans le groupe de Salzburg après des débuts tonitruants avec le club passerelle de Liefering, Konaté prend peu à peu ses marques. Considéré comme l’un des plus gros talents ivoiriens, le natif de Koumassi était d’ailleurs nommé l’année dernière pour le trophée de meilleur jeune joueur africain, aux côtés de Pape Matar Sarr et Hannibal Mejbri. Il a inscrit 21 buts en 28 matches cette saison.

À lire

OL : John Textor bien présent pour l’Olympico