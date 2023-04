Vidéo : le superbe coup de ciseau d’Erling Haaland à Southampton

La suite après cette publicité

Si la première période de Manchester City à Southampton était plutôt compliquée, les hommes de Pep Guardiola ont su confirmer leur domination au retour des vestiaires (match à suivre sur notre live commenté). Et après avoir ouvert le score avant la pause pour les siens (45e), l’attaquant norvégien s’est même offert un doublé après l’heure de jeu (68e).

En effet, à la suite du but du break de Jack Grealish (58e), ce dernier, lancé à la limite du hors-jeu sur son couloir gauche, distillait un centre parfait au second poteau pour le numéro 9 des Cityzens, qui réalisait un superbe coup de ciseau pour tromper Gavin Bazunu et accroitre l’avance des Mancuniens au St Mary’s Stadium. De quoi mettre un peu plus la pression sur le leader Arsenal, en déplacement à Liverpool ce dimanche (17h30).

À lire

Premier League : Manchester City cartonne Southampton avec un doublé d’Haaland