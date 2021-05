L'OL a perdu très gros

La suite après cette publicité

« Une victoire à la Pyrrhus est une victoire tactique, obtenue au prix de pertes si lourdes pour le vainqueur qu'elles compromettent ses chances de victoire finale. » C'est en quelque sorte ce qu'a connu l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir. En effet, si les Lyonnais l'ont emporté sur la pelouse de l'AS Monaco, se relançant dans la course à la troisième place et donc à la qualification à la Ligue des Champions, ils ont perdu gros.

Pour commencer, pour la prochaine rencontre face au FC Lorient, qui joue sa survie en Ligue 1, rappelons-le, Memphis Depay sera absent, car suspendu pour cause de trois cartons jaunes récoltés en moins de dix rencontres. Mais ce n'est pas tout. Après l'ouverture du score monégasque, Jason Denayer, qui revenait de blessure, est sorti à nouveau. Et cela ne semble pas être une sanction pour son manque d'attention sur Kevin Volland.

La défense de l'OL décimée

Et encore, si cela s'était arrêté là... Maxence Caqueret, plutôt bon hier après avoir été excellent face à Lille la semaine passée, a été exclu par l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, qui lui a donné deux cartons jaunes. Les malheurs lyonnais ne se sont pas stoppés à ce moment précis. Alors que l'arbitre venait de siffler le coup de sifflet final, une échauffourée éclatait dans le rond central.

Résultat des courses, quatre cartons rouges sortis par Clément Turpin. Deux pour les jeunes asémistes Willem Geubbels et Pietro Pellegri et deux pour les deux défenseurs rhodaniens Marcelo et Mattia De Sciglio. La commission de discipline va se pencher sur ce qui s'est réellement passé et pourrait être sévère. Mais, quoi qu'il en soit, l'OL se présentera face à Lorient avec une défense décimée (probablement Denayer absent, De Sciglio et Marcelo suspendus). Une victoire avec un goût amer...