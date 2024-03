OL : nouveau changement dans l’organigramme du groupe Eagle

Fort d’un second souffle impressionnant depuis le départ de Fabio Grosso et la confirmation de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais retrouve de belles couleurs, en étant désormais classé à la 10ème position de Ligue 1. Mais le président et propriétaire américain, John Textor, a encore soif de changements internes. En effet, selon les informations de nos confrères de L’Equipe, le dirigeant allemand, Michael Gerlinger, va prochainement rejoindre la direction du Groupe Eagle qui possède plusieurs clubs (OL, Botafogo, Molenbeek).

La suite après cette publicité

Ancien dirigeant du Bayern Munich où il a occupé différentes fonctions à hautes responsabilités pendant 18 longues années, Michael Gerlinger sera chargé de la politique sportive des clubs du Groupe Eagle. John Textor va le nommer au poste de directeur global du football dans les prochains jours. Possédant une large expérience dans le football et bilingue français-anglais, le dirigeant allemand de 50 ans a également occupé un poste à l’Association européenne des clubs (ECA), basée à Nyon en Suisse et aujourd’hui présidée par Nasser al-Khelaïfi.