PSG : Mauricio Pochettino donne son avis sur le style de jeu de l'OM

À la veille du Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, dimanche soir (20h45), Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse pour disputer son deuxième "Clasico" au Vélodrome, en tant qu'entraîneur du PSG, toujours largement leader de Ligue 1. Le technicien argentin a confié qu'il s'agissait d'un match particulier. «C'est un match spécial. Dans notre tête, on veut aller là-bas pour gagner, on ne pense pas à un autre résultat. Le classique tient sa propre histoire en fonction de la culture du pays. Celui-là, c'est un match où il y a plus que les trois points à prendre, il y a un devoir de fierté, de l'émotion... c'est des matches qu'il faut gagner, c'est le primordial dans ce type de rencontre.»

Avant de s'exprimer sur le style de jeu de l'OM, efficace dans ce début de saison et qui reste sur une large victoire contre Lorient (4-1). «Marseille est une équipe agressive, ils vont chercher la profondeur rapidement, avec des accélérations de jeu dans le camp adverse. Mais on espère pouvoir imposer nos idées. Les victoires face à Angers et Leipzig nous font du bien. Le match de demain est complètement différent, je l'ai déjà vécu en tant que joueur et la saison dernière», a-t-il ajouté.

