Lens-OM : les compositions probables

Une semaine infernale. Voici comment résumer en quelques mots les derniers jours vécus par l'Olympique de Marseille. Samedi, des incidents ont éclaté à La Commanderie, où plusieurs supporters se sont introduits et ont été interpellés. Des évènements graves qui ont entraîné le report du match OM-Rennes prévu le jour-même à 21 heures. Après cela, les Olympiens ont dû gérer une fin de mercato animée avec notamment le départ de Nemanja Radonijc au Hertha Berlin sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Dans le sens inverse, Olivier Ntcham a quitté le Celtic pour filer sur la Canebière lundi soir. Mais cette arrivée a mis le feu aux poudres.

Hier en conférence de presse, André Villas-Boas a indiqué qu'il était contre ce transfert et que par conséquent il avait posé sa démission. Dans la foulée, l'OM a annoncé sa mise à pied à titre conservatoire. On apprenait ensuite que Nasser Larguet, responsable de la formation, et Philippe Anziani, entraîneur de l'équipe réserve, seraient sur le banc mercredi soir à Lens. Car dans ce contexte délétère, l'OM a dû préparer un déplacement dans le nord comptant pour la 23ème journée de Ligue 1. Et voici le onze marseillais qui se dégage pour ce soir. Une formation qui devrait évoluer en 4-4-2 alors que quelques éléments sont suspendus ou forfaits (Amavi, Cuisance, Balerdi, Gueye, Khaoui).

Une incertitude dans l'entrejeu pour l'OM

Dans les cages, pas de surprise puisque Steve Mandanda débutera la rencontre. Devant lui, on devrait retrouver, de gauche à droite, Sakai-Caleta-Car-Alvaro Gonzalez-Lirola. Dans l'entrejeu, l'incertitude demeurait sur l'identité du joueur qui accompagnera l'indéboulonnable Boubacar Kamara. Mais les entraîneurs intérimaires de l'OM pourraient miser sur le jeune Cheick Souaré (18 ans), qui débuterait ainsi avec les professionnels. Un choix fort provoqué notamment par les absences dans le groupe olympien de Valentin Rongier et de la nouvelle recrue Olivier Ntcham.

Enfin, Payet et Thauvin seront chargés d'épauler le duo Milik-Germain. Du côté du Racing Club de Lens, Franck Haise devrait a priori opter pour un 3-4-1-2. Jean-Louis Leca sera, sauf grande surprise, présent au coup d'envoi. Le trio Medina-Fortes-Gradit veillera au grain devant lui. Au milieu, pas de surprise non plus avec Haidara, Fofana, Doucouré et Clauss. Le talentueux Gaël Kakuta sera aligné derrière Banza et Sotoca, chargés de mettre le feu en attaque. Un onze qui s'était d'ailleurs imposé le 20 janvier dernier en match en retard face à Marseille (1-0).