LdC : Brest va continuer de jouer au Roudourou

Depuis sa victoire face au PSV Eindhoven lors de la dernière journée de Ligue des Champions, Brest sait déjà qu’il pourra au minimum jouer les barrages et donc les 16e de finale. Mais il restait une interrogation concernant le choix du stade alors que la formation d’Eric Roy joue au Roudourou depuis le début de la compétition. En effet, le stade de Guingamp ne répondait pas au cahier des charges pour la phase finale et Brest avait un temps pensé à l’idée de jouer au Stade de France.

La suite après cette publicité

Finalement, le club breton a décidé de revenir de sa décision. Dans un communiqué, le SB29 a annoncé que l’équipe continuerait de jouer au Roudourou. Mais pour que ce soit possible, il va falloir faire de gros aménagements. «Soucieux d’être proche de son territoire, la décision de poursuivre la campagne historique du club en Ligue des Champions au stade de Roudourou est apparue comme une évidence pour Denis Le Saint. À l’image de la forte demande pour la réception du Real Madrid fin janvier, l’idée, pendant un temps, était de se projeter au Stade de France afin de satisfaire le plus grand nombre d’amoureux des Rouge et Blanc, mais également de faire grandir le club pour augmenter sa visibilité nationale et internationale dans une enceinte à la hauteur de l’événement. Mais cette délocalisation apparaît contraignante pour toutes les parties prenantes, comme pour ses plus fidèles supporters. Suivant le cahier des charges de plus en plus exigeant des instances européennes (nouvelles installations techniques) la capacité d’accueil du stade devra être revue à la baisse avec un nombre non négligeable de sièges amputés. Malgré cela, l’aventure continue donc sur une terre bretonne où vibre le cœur des Brestois. Le club tient d’ailleurs à remercier l’En Avant Guingamp pour son accueil et sa collaboration», explique ainsi Brest.