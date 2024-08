La LFP lance un abonnement 100% L1 moins cher au Royaume-Uni qu’en France

Les droits TV de la Ligue 1 continuent de créer des polémiques. Alors que le prix de l’abonnement à DAZN suscite toujours autant de critiques, la LFP vient peut-être de remettre de l’huile sur le feu involontairement. Pointée du doigt pour avoir confié la diffusion de la L1 à une plate-forme ayant fixé des tarifs très élevés, la Ligue vient d’annoncer la création d’un pass destiné aux téléspectateurs britanniques. Sauf que le prix évoqué fait tiquer.

«Le Pass Ligue 1 : Votre nouveau domicile pour la Ligue 1 McDonald’s au Royaume-Uni et en Irlande ! Regardez 100% des matchs de Ligue 1 McDonald’s et des tonnes de contenu exclusif maintenant». Et quand un internaute demande combien coûte ce nouveau pass, le compte officiel de la L1 en anglais répond : «gratuit pour la 2e journée 9,99£/mois (environ 12€) à partir de la 3e». Si certains ont des résidences secondaires au Royaume-Uni, c’est le moment d’y aller pour regarder la L1 à un bon prix.