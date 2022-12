CdM 2022, Argentine : Nicolas Tagliafico dévoile le plan de jeu face à la Croatie

Comme la France, l'Argentine n'est plus qu'à deux victoires de broder une troisième étoile sur son maillot. Mais pour cela, il faudra d'abord renverser la Croatie, finaliste de la dernière édition et vainqueur du Brésil, en quart de finale. Présent en conférence de presse à la veille du choc face à la Vatreni, Nicolas Tagliafico (30 ans) a avoué que l'Albiceleste allait laisser le ballon à la Croatie et tenter de surprendre son adversaire en contre-attaque.

«La Croatie a des joueurs techniques et avec un certain talent. Ce sera un match très disputé, nous devrons être sur le qui-vive. Nous allons essayer de leur faire mal avec nos armes. Nous essayons de nous concentrer sur nous-mêmes, nos joueurs, nos forces. Nous connaissons les qualités de la Croatie, nous allons mettre en place un plan de jeu pour les contrer. Nous savons comment souffrir, nous l'avons vécu dans d'autres matches. Nous devons être prêts», a avoué le défenseur de l'Olympique Lyonnais. Modric et ses coéquipiers sont prévenus.