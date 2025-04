Real Sociedad : Lopetegui et Michel parmi les options pour succéder à Imanol Alguacil

Le départ acté d’Imanol Alguacil à la fin de la saison a poussé la Real Sociedad à s’activer pour lui trouver un successeur. Selon Marca, deux noms se dégagent pour prendre place sur le banc d’Anoeta : Julen Lopetegui et Michel. Le premier, formé à Zubieta, est libre depuis son départ de West Ham en début de saison et séduit les dirigeants pour sa connaissance du club et son expérience. De premiers contacts auraient même déjà eu lieu.

Michel, actuel coach de Girona, plaît pour la proximité de son style avec celui d’Imanol. Sa situation reste floue en Catalogne, et une séparation n’est pas exclue en fin de saison. Mais sa clause libératoire, fixée à deux millions d’euros, pourrait refroidir les ardeurs. Enfin, la piste interne menant à Sergio Francisco, coach de la réserve, semble écartée malgré ses bons résultats.