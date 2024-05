Leeds United - Southampton : les compositions officielles

Qui va retrouver la Premier League ? Leeds United affronte Southampton ce dimanche à 16h à Wembley dans le cadre de la finale des play-offs de Championship. Leeds s’organise en 4-2-3-1 avec Meslier aux cages. En défense, on retrouve Gray, Ampadu, Rodon et Firpo. Gruev et Kamara sont au milieu de terrain. Et enfin, Summerville, Rutter et Gnonto vont épauler en attaque Piroe.

Southampton s’articule en 4-3-3 avec McCarthy aux cages. En défense, on retrouve Stephens, Bednarek, Harwood-Bellis et Walker-Peters. Aribo, Smallbone et Downes sont au milieu de terrain. Et enfin, Brooks, Fraser et Armstrong animeront l’attaque de Southampton.

Les compositions :

Leeds United: Meslier - Gray, Ampadu, Rodon , Firpo - Gruev, Kamara - Summerville, Rutter, Gnonto - Piroe

Southampton: McCarthy - Stephens, Bednarek, Harwood-Bellis, Walker-Peters - Aribo, Smallbone, Downes - Brooks, Fraser, Armstrong