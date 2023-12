Sunderland a trouvé son coach et a mis un terme à la piste Will Still

La semaine dernière, Will Still a fait la une des médias en France et en Angleterre. En effet, l’entraîneur du Stade de Reims a été pointé du doigt pour s’être proposé à Sunderland, club avec lequel il discuté malgré ses démentis. Mais Still ne rejoindra pas les Black Cats.

En effet, Sunderland a annoncé le nom de son nouveau coach ce lundi. Il s’agit de Michael Beale. L’ancien entraîneur des Rangers a signé jusqu’en juin 2026. La porte se ferme donc pour Will Still…pour le moment.