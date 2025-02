Monaco : Adi Hütter considère que le PSG est la meilleure équipe d’Europe !

Présent en conférence de presse après la défaite des siens (1-4) au Parc des Princes, Adi Hütter ne pouvait que reconnaître la suprématie du PSG alors que son équipe vient d’enchaîner un troisième revers face au club de la capitale en l’espace de cinquante jours. «On a perdu le ballon trop facilement, ça allait trop vite pour nous avec leurs joueurs offensifs. Mais ils développent également un très bon jeu sans ballon. Ils ont vraiment une idée claire de quoi faire à la perte du ballon, avec un très bon pressing. Mais malheureusement, on a fait trop d’erreurs, et on a raté trop d’occasions. Ils ont tué le match en cinq minutes avec deux buts. Le résultat est trop sévère selon moi, mais à la fin, Paris méritait sa victoire», a notamment reconnu l’Autrichien.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 53 21 +38 16 5 0 58 20 3 Monaco 37 21 +9 11 4 6 37 28

Relancé sur la prestation des hommes de Luis Enrique, le technicien asémiste a, ensuite, tenu des mots très forts sur le niveau actuel des champions de France en titre. «C’est la meilleure version du PSG que j’ai vue, ils ont été impressionnants et bien meilleurs. J’aime la façon dont Luis Enrique voit le football. Ils sont un candidat sérieux pour la victoire finale en Ligue des champions, c’est peut-être la meilleure équipe d’Europe en ce moment», confiait ainsi Hütter. Pour donner raison au coach monégasque, le PSG devra tout d’abord se défaire du Stade Brestois lors des barrages de la Ligue des Champions.