Le PSG explore la piste Stephan El Shaarawy

Vous souvenez-vous de Stephan El Shaarawy ? Transféré pour 16 millions d'euros de l'AS Roma au Shanghai Shenhua l'été dernier, l'attaquant international italien Stephan El Shaarawy s'ennuie déjà en Chinese Super League (16 matches, 1 but, 2 passes décisives). Le joueur prêté par l'AC Milan à l'AS Monaco en début d'exercice 2015/2016 a des envies de départ et l'a fait savoir à son entourage.

Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain serait entré en contact avec l’entourage de Stephan El Shaarawy, l'international aux 25 sélections (4 buts). Le joueur passé par le Genoa, l'AC Milan et la Roma serait «une piste étudiée par Leonardo pour la fin du mercato». Selon le nouveau média français, la Juventus, la Roma et l'Atlético de Madrid seraient également intéressés par le joueur aux 55 buts et 27 passes décisives en 195 matches de Serie A.