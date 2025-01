LdC : Le Real Madrid incertain de terminer dans le top 8

Le Real Madrid vit une campagne de Ligue des Champions en dents de scie. Actuellement 22e au classement, l’équipe de Carlo Ancelotti jouera encore deux matchs pour tenter de se qualifier au tour suivant, même si le top 8 semble désormais bien loin, comme l’avait laissé entendre l’entraîneur italien à l’issue de la défaite des Merengues face à Liverpool (2-0).

La Maison Blanche jouera ce soir contre Salzbourg et se déplacera ensuite à Brest pour conclure cette phase de play-offs. En remportant cette première rencontre, les pensionnaires de Bernabéu pourraient remonter entre la 12e et 15e place, en attendant les résultats du Bayern Munich et de l’AC Milan. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont donc leur destin entre leurs mains pour accéder aux barrages, mais dépendront des résultats sur les autres pelouses européennes pour se qualifier directement en huitièmes, même en cas de second succès contre le SB29.