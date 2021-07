Mercato : le Stade Rennais face à l'agitation naissante autour de Jérémy Doku

La suite après cette publicité

Si la Belgique y a cru face à l'Italie en quart de finale vendredi soir (2-1), c'est en grande partie grâce à Jérémy Doku (19 ans). Le jeune ailier, titulaire pour la première fois de la compétition, a semblé être le seul capable d'inquiéter la Squadra Azzurra du côté des Diables Rouges. C'est d'ailleurs lui qui a obtenu le penalty transformé par Romelu Lukaku et s'est créé une grosse situation en seconde période.

Malgré l'élimination, la performance du dribbleur n'est pas passée inaperçue dans la presse étrangère. Sur le marché non plus. Le Daily Express explique ainsi que Liverpool, déjà intéressé avant son départ pour le Stade Rennais à l'été 2020 pour 26 M€, est toujours sur ses traces et le surveille en cas de départ majeur au sein de sa ligne d'attaque. Bild a expliqué de son côté que le Bayern Munich l'a déjà supervisé sans aller plus loin, tandis qu'en Espagne, on évoque un suivi de la part du Real Madrid.

Bien à Rennes... pour l'instant

Une agitation que son père David a évoqué ce lundi dans les colonnes du quotidien Het Nieuwsblad. « Ça va vite pour lui, mais c'est normal quand on joue si bien. C'est le foot. Il y a de l'intérêt, mais rien d'officiel pour le moment », a-t-il lâché avant d'apporter une précision de poids au sujet de l'état d'esprit de son bambin, formé à Anderlecht.

« Jérémy ne parle que de Rennes pour le moment. Il est dans sa tête avec son club actuel et c'est aussi bien là-bas », a-t-il expliqué. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Rouge-et-Noir, Jérémy Doku est donc bien en Bretagne. Mais après sa prestation XXL face aux Transalpins, le téléphone de Florian Maurice va peut-être chauffer durant l'été et changer la donne.