PSG : quand Jérôme Rothen se faisait chambrer par un jeune

Passé par le Paris Saint-Germain en 2007-2008, Didier Digard, aujourd'hui âgé de 33 ans, a raccroché les crampons. Si ses 19 matches disputés avec le club de la capitale ne laisseront pas un souvenir impérissable dans les travées du Parc des Princes, l'ancien milieu défensif de l'OGC Nice s'est remémoré une anecdote sur Jérôme Rothen (qui a évolué de 2004 à 2010 au PSG) de son temps parisien.

«La saison était catastrophique et les supporters étaient venus au club. Rothen sort pour leur parler. L’été d’avant, il avait failli signer à Lyon. Il reste et, au final, il se retrouve avec un beau contrat à Paris. Donc il sort, et au lieu de défendre l’équipe, il dit à un jeune : “Mais regardez, je suis là alors que j’aurais pu signer à Lyon.” Là, le jeune le regarde et lui dit : “Je t’arrête tout de suite : tu n’aurais pas joué à Lyon, Ben Arfa, il est cent fois meilleur que toi !” J’étais juste derrière, je n’en pouvais plus. Je me suis étouffé», a lâché Didier Digard dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche.